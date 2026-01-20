コマツは、2025年12月1日付で、経済産業省が定めるDX認定制度に基づく「DX認定事業者」としての認定を取得しました。同社は「対話型現場起点のDX」を掲げ、社内の業務改革のみならず、業界全体の課題解決に向けたAIソリューションの無償展開なども実施。デジタル技術を活用した継続的かつ計画的な経営改革の取り組みが高く評価されました。 コマツ「DX認定事業者」認定を取得 DX認定制度とは、デジタルガバナンス