お笑いコンビ「アインシュタイン」の河井ゆずる（45）が12日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）に出演。お笑いコンビ「ダウンタウン」の31年ぶり漫才の裏側を語った。2022年の吉本興業創業110周年特別公演「伝説の1日」で、ダウンタウンは31年振りに漫才を披露した。河井は「改めて普通の仕事やないんだなって一番思った瞬間が、ダウンタウンさんが吉本が110周年の時に、大阪のなんばグランド花