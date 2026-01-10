ンワディケ、大関、古谷がゴール、2連勝でグループステージ突破へ前進したU-23日本代表は1月10日、サウジアラビアで開催されているAFC U-23アジアカップのグループステージ第2節で、U-23UAE代表に3-0で勝利した。MF大関友翔（川崎フロンターレ）がPK奪取に加え、2試合連続ゴールの活躍。初戦でU-23シリア代表に5-0で大勝しており、2連勝でグループステージ突破へ前進した。大岩剛監督が率いる今大会のU-23日本代表は、ロサンゼ