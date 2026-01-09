新日本プロレスの１・４東京ドーム大会で引退した棚橋弘至社長が「社長」としての第二の人生がスタートした。引退試合翌日となる５日の大田区総合体育館ではスーツ姿で来場しグッズ販売コーナーでファンと交流するなど精力的に動き、６日には都内の新日本プロレス事務所で記者会見し１・１９＆１・２０後楽園ホール大会、２・１１大阪大会などの主要対戦カードを発表した。これまで記者会見での次期シリーズの主要対戦カード