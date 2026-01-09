少子高齢化やライフスタイルの変化の中で、親から受け継いだ墓をどう守るのか。お墓を閉じ、遺骨を別の形で供養する「墓じまい」が注目されている。その形式や費用、そしてその後の供養のあり方まで、いま考えておくべき視点を探る。※本稿は、吉川美津子『墓じまい 何をすればいいのか、教えてください！』（WAVE出版）の一部を抜粋・編集したものです。これを知ればひと安心？「墓じまい」の基礎知識「閉眼供養」と「開眼供養」