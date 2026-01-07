２０年度以来５大会ぶりに決勝でぶつかる両校は６日、関西圏で最終調整した。初の栄冠を狙う京都成章は、ＦＢ春藤大翔（しゅんどう・やまと、２年）が、ケガでベンチ外のＦＢ笹岡空翔主将（３年）にささげる快走トライを誓った。＊＊＊＊京都成章は奈良市内で軽めのメニューで調整し、先発唯一の２年生・春藤が初Ｖを呼ぶトライを誓った。控えＣＴＢだった昨年９月、主将の笹岡が左ひざ手術で離脱し、ＦＢでレギュラー入