[10.24 練習試合 U-17日本代表 2-1 東京国際大 JFA夢フィールド]「FIFA U-17ワールドカップ カタール2025」(11月3日〜27日)に臨むU-17日本代表が千葉合宿最終日の24日、大学生と練習試合2試合(45分ハーフ)を行った。第2試合では東京国際大と対戦し、2-1で勝利。流通経済大との第1戦に続き、2連勝とした。試合後に行われたPK戦ではGK松浦大翔(新潟U-18)が1本を止めて5-4で勝利し、PK戦も流経大戦に続く2連勝で千葉合宿を締めくくっ