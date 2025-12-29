北海道小樽市の朝里川温泉スキー場で2025年12月28日、5歳の男の子がエスカレーターに右腕を挟まれ死亡した事故で警察が業務上過失致死容疑も視野に捜査していることがわかりました。12月28日午前10時前、小樽市朝里川温泉1丁目の朝里川温泉スキー場で「スキー場のエスカレーターに子どもが挟まれた」と男の子の母親から消防に通報がありました。挟まれたのは札幌市東区の保育園児後藤飛