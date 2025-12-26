【北京共同】中国外務省は26日、トランプ米政権が台湾に対する大規模な武器売却を承認したことへの対抗措置として、米国の軍事関連企業20社と企業幹部ら10人に同日から制裁を科すと発表した。中国との取引を禁止し、中国国内の資産を凍結する。中国外務省は報道官談話で「台湾問題は中国の核心的利益の核心であり、中米関係にとって越えてはならないレッドラインだ」と表明し、米国をけん制した。