中国のSNSで日本のSNS投稿を悪用し、沖縄が日本の領土であることを疑問視する動画が拡散されています。木原官房長官は、「我が国の領土であるということには何ら疑いがない」と強調しました。中国のSNSでは、日本の複合施設やアイドルなどが日本のSNSに投稿した動画を無断で悪用し、沖縄が日本の領土であることを疑問視する動画が拡散されています。動画では、「琉球が早く返還されて欲しい」などと、元の動画の日本語の発言とは全