スーパーマーケットのお肉売り場で国産牛肉が322円の破格で並んでいる！？とルンルンで買い物カゴに入れたところ、レジで表示された金額はまさかの「822円」--。そんな値引きシール付きのお肉の値札を見間違えたエピソードがXに投稿されると「あるある」と共感を集め、1075万回以上表示されるなど大きな注目を集めています。投稿したのは、バーチャルDJとして活動しているSunko（@SunkoTeyan）さんです。【写真】レシートに打ち出