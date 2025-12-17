ポスティングシステムを使ったメジャー移籍を球団に認めてもらえず、国内FA権を行使するも、どこからも声がかからなかった楽天の辰己涼介（28）。この結果を「毒親騒動」で話題になった父親はどう見ているのか。1年ぶりに電話をかけると、堰を切ったように息子への“説教”が始まった。＊＊＊【写真14枚】過去には敵の応援席に乗り込みヤジを飛ばす狼藉行為で問題に…プロ野球選手妻として前代未聞！辰己の”暴走妻”セリー