きのう午後3時過ぎ、山形県山形市城西町の高校に包丁を持った女が侵入した事件で、銃刀法違反の容疑で逮捕された女がすでに釈放されたことが、TUYの取材でわかりました。 【写真を見る】【続報】包丁を持ち高校に侵入した女はすでに釈放…警察は任意捜査に切り替え女と学校との関係は？（山形） 警察によると女は釈放されたのちに入院していて、今後警察は任意捜査に切り替えて捜査を続けるとしています。 また女と学校との関