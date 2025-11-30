韓国発メイクアップブランド touch in SOL から、毛穴悩みに特化した新作プライマー「アイシーシャーベットプライマー」が登場♡ 2025年11月26日（水）より全国のドン・キホーテ（一部店舗を除く）で販売開始。ひんやりとしたシャーベットタッチジェルで毛穴を自然にぼかし、保湿しながら長時間メイクをキープ。シリコンフリー設計で敏感肌にも優しい一品です♪ ひんやり感