元ジャンポケ斉藤慎二被告に金銭トラブル報道 別居報道の妻に新たな気苦労
2025年11月14日 11時0分
元ジャンポケ斉藤慎二被告の金銭トラブル報道を「女性自身」が取り上げた
妻でタレントの瀬戸サオリは斉藤被告と別居しているとの一部報道も
「瀬戸さんとしてもかなりの気苦労があるでしょうね」と芸能記者