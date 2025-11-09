日本サッカー協会が11月９日、鈴木彩艶選手（パルマ）が怪我のため日本代表不参加となったと発表した。鈴木に代わる追加招集選手は決定次第知らせるという。23歳の守護神は、現地11月８日に開催されたセリエA第11節、ミラン戦（２−２）にフル出場。ただ、終盤に左手を痛め、治療を受ける場面があった。森保ジャパンは11月14日に豊田スタジアムでガーナ、18日に国立競技場でボリビアと親善試合を行なうなか、正GK不在で戦う