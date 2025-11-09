「えっ、これは痛すぎる」「調子が良さそうな状況が続いていただけに残念」森保J主軸が怪我→不参加でファン悲鳴。気になる追加招集は？
日本サッカー協会が11月９日、鈴木彩艶選手（パルマ）が怪我のため日本代表不参加となったと発表した。鈴木に代わる追加招集選手は決定次第知らせるという。
23歳の守護神は、現地11月８日に開催されたセリエA第11節、ミラン戦（２−２）にフル出場。ただ、終盤に左手を痛め、治療を受ける場面があった。
森保ジャパンは11月14日に豊田スタジアムでガーナ、18日に国立競技場でボリビアと親善試合を行なうなか、正GK不在で戦うことに。現状、他のGKには早川友基（鹿島アントラーズ）と、初招集の小久保玲央ブライアン（シント＝トロイデン）が選ばれている。
今回の発表を受け、ファンの反応は様々だ。SNSに次のような声が上がっている。
「えっ、これはチームにとって痛すぎるのでは」
「調子が良さそうな状況が続いていただけに残念」
「セリエAで結果を出し続けてるから心配」
「今回、ザイオンへの応援は治療の応援に回します」
「早くケガ治るように願っています！お大事に」
「代わりのGK誰呼ぶんだろ」
「キーパー２人体制はないだろうから誰か呼ぶだろうな」
「大迫と谷は天皇杯で呼べない」
「小久保を少しでも長く見たいな」
「野澤招集しよう」
「そろそろ高丘来ないかな〜」
「Jリーグの若手キーパーを追加招集してほしい」
「毎回誰かしらケガ人が出るなあ」
クラブと代表の両方で抜群の存在感を示している鈴木の、１日も早い復帰を祈るばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
