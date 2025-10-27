南仏オート・プロヴァンスの陽光にインスパイアされたロクシタンの【ホリデーコレクション】が、今年も心ときめく限定デザインで登場します。「Catch The Lights－光の魔法－」をテーマに、朝・昼・夜それぞれの光を香りで表現した特別なハンドクリームキットが2種お目見え。開けた瞬間に広がる香りと上質なテクスチャーで、手肌だけでなく心まで優しく包み込みます♡ ロクシタン