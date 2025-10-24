2025年プロ野球ドラフト会議プロ野球ドラフト会議が23日に都内で行われた。大阪桐蔭高のダブルエース・森陽樹、中野大虎（だいと）両投手が大阪府大東市の同校で吉報を待ち、森はオリックスから2位指名を受けた。一方の中野は、会見場に姿を見せず。支配下指名終了後に取材に応じた西谷浩一監督は「育成はお断りしている。この先は何も決めていません」と状況を明かした。歓喜の瞬間に姿はなかった。支配下指名終了後の午後7