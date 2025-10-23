圧巻のパフォーマンスだった。アーセナルは、現地10月21日に行なわれたチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第３節でアトレティコ・マドリーと対戦し、４−０で圧勝した。アーセナルは試合を０−０で折り返したが、ハーフタイム後の57分にガブリエウ・マガリャンイスが得意のセットプレーから先制。ここから猛攻撃を仕掛け、ガブリエウ・マルチネッリが１ゴール、ヴィクトル・ヨケレスが２ゴールを挙げる。先制点から