タレントのぺえが、2年前の失恋体験を振り返った。【映像】ぺえが失恋した相手10月16日放送のテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』では、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務め、ゲストに井上咲楽が登場した。番組冒頭、最近手紙を書いた経験について話題になると、ぺえは「恥ずかしいけど、2年前に書いたわ。好きな人に。ミサンガを入れて」と告白。「