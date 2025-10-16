2年半ぶりに帰ってきた！「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート ブルーベリー」がおいしすぎると大人気
株式会社 明治は、濃厚なコクとなめらかな食感、さっぱりとしたあと味で大人気の「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」シリーズから「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート ブルーベリー」を2025年9月29日より全国販売している。本商品は2023年にコンビニエンスストアで限定発売し、大反響を集めたという。
【写真】このパッケージを見つけたら即買いして！
今回はそんな「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート ブルーベリー」について再販の背景やこだわりについて担当者へインタビューした。
■商品概要
商品名：明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート ブルーベリー
価格：194円(メーカー希望小売価格)
販売日/地域：2025年9月29日/全国
■担当者にインタビュー
――「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート ブルーベリー」再販の意図や狙い、目的、ターゲットなどについて教えてください。
ブルーベリーは約2年半ぶりの発売となりますが、2つの理由で発売にいたりました。
1つは、前回発売時の調査で購入経験者の約88.3%の方が「また買いたい(※1)」と回答するほど、ご好評をいただいていたこと。もう1つは、ヨーグルトとブルーベリーの組み合わせは多くの方に馴染みのある味わいであることです。
「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」はアイスならではの濃厚なコクとヨーグルトのさわやかさを両立した、新しいタイプのフローズンヨーグルトデザートであり、2022年3月の発売以来、シリーズ累計出荷本数1億本(※2)を突破し、多くの方にご好評いただいております。しかしながら、まだまだ商品を手に取っていただけていない方も多いのが現状です。ブルーベリーのメインターゲットは20〜30代男女ですが、ヨーグルトとブルーベリーの組み合わせは幅広い方に親しみのある味わいだと思いますので、より多くの方に手に取っていただければと思います。
※1 「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート ブルーベリー」購入経験者113名に対し、購入意向を「非常に買いたい、買いたい、どちらともいえない、買いたくない、全く買いたくない」の5段階で質問し、「非常に買いたい」「買いたい」と回答した方の合計割合
※2 2025年8月時点
――「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート ブルーベリー」のこだわりや特徴を教えてください。また、それらを踏まえてどんなときにこの商品を食べてほしいか教えてください。
本商品は、ヨーグルトを混ぜ込んだなめらかで濃厚なコクがあるアイスを甘酸っぱいブルーベリー果汁ソースで包み込んだ商品です。さわやかなのに、コクがある、何口も食べ進めたくなるような絶妙な甘酸バランスに仕上げています。
最大のこだわりは、明治が独自に開発したアイス専用ヨーグルトをベースアイスに混ぜ込んでいることです。当社独自のLB81乳酸菌(※3)で発酵させているので、ブルガリアヨーグルトらしいさわやかな酸味とさっぱりとしたあと味が実現されています。
甘くて濃厚なデザートを食べたいけれど、あと味はさっぱりさせたい。そんなわがままな気持ちを満たしてくれる1品です。デザートに迷ったときには、ぜひ一度手に取っていただきたいです。
※3 LB81乳酸菌：ブルガリア菌2038株とサーモフィラス菌1131株を組み合わせた乳酸菌
――最後にひとことお願いします！
「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」シリーズは、濃厚なコクがあるだけでも、さわやかでさっぱりしているだけでもありません。アイスならではの濃厚なコク、ヨーグルトのさわやかさの両方を楽しめる商品です。ぜひ一度、この商品特徴を体感していただき、商品のファンになっていただければうれしいです。
累計出荷本数1億本を突破している「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」シリーズ。ブルーベリーフレーバーの再販を待ちわびていた人も多いのではないだろうか。口当たりはなめらかで、周りのブルーベリーの酸味とまろやかなヨーグルトが相性抜群。1〜2分待って、少し周りが白くなってから食べるのがおすすめ！見つけたら絶対買ってみて。
文＝小林七緒
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
