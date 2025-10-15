ニューストップ > 国内ニュース > 排泄物を食べさせる動画を拡散 大阪トレーディング店でリンチが起き… トレーディングカード 調味料 タント 裁判 警察 観光 投資 コンセント アルミホイル 文春 文春オンライン 排泄物を食べさせる動画を拡散 大阪トレーディング店でリンチが起きた背景 2025年10月15日 17時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 大阪市内のトレーディングカード店を巡る事件について文春が伝えた オーナーら3人の強要や暴行の容疑を、裁判を傍聴したライターがまとめた 被害者である元同僚が店の売り上げ金を持ち出し「罰ゲーム」が始まったそう 記事を読む おすすめ記事 「涼しい所に行かない？」東京・埼玉を震撼させた連続幼女誘拐殺人事件、その始まりとなった犯人の言葉 2025年10月14日 19時4分 《独自》松村北斗×芳根京子、W主演映画がクランクイン直前に「突如中止」補償問題の行方 2025年10月15日 7時0分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 老人介護施設で頭から血を流した女性２人が見つかり、死亡確認…防犯カメラに不審人物 2025年10月15日 9時14分 「他のバラエティは出演禁止」桐谷さんが明かした『夜ふかし』の“囲い込み”に「ヤバすぎ」の声…業界タブー“裏被り”に疑問 2025年10月14日 20時54分