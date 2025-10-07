人気料理研究家でYouTuberのリュウジ氏が、6日までに自身のXを更新。飲みの席で、“子供の頃食べていたもの”について知人と語ったエピソードを、とあるパンの写真つきの投稿で明かした。リュウジ氏は《飲みの席で子供の頃どんなの食べてた？みたいな話になって》と前置きした上で、《砂糖かかったでけえパンとチョコ入った棒のパン旨いよねー！！って言ったら一言「あ、片親パンね」まあ確かに俺片親なんだけど、お前女手一つで育