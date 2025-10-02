ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > Perfume・あ〜ちゃん、俳優のバーンズ勇気と破局していたか Perfume エンタメ・芸能ニュース スポニチアネックス Perfume・あ〜ちゃん、俳優のバーンズ勇気と破局していたか 2025年10月2日 4時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと Perfumeのあ〜ちゃんがバーンズ勇気と破局していたとスポニチが報じた 2021年秋に交際が報じられ、デートをする様子が目撃されていた2人 あ〜ちゃんの事務所は取材に「プライベートは本人に任せています」と答えた 記事を読む おすすめ記事 Perfumeあ〜ちゃん妹号泣「この背中見て育った」 貴重4S添え心境「今までできなかったことを…」 2025年9月28日 14時50分 【ライブレポート】Perfumeコールドスリープ宣言後の東京ドーム公演レポ＆ライブ写真10点到着 2025年9月25日 14時15分 佐藤健、年内で活動休止のPerfumeと豪華ショット 「素敵な写真」「素敵なメッセージ」 2025年9月25日 20時15分 佐藤健、“コールドスリープ”発表のPerfumeらとパシャリ！「素敵なお写真」「交流尊い」とファン感激 2025年9月25日 20時30分 玉川徹氏 年内活動休止のPerfumeにオファー? ハマっていた曲明かし「ここ来てほしかったなと」 2025年9月25日 16時27分