2025年10月3日（金）から、MBS・TBS・BS-TBS ”アニメイズム” 枠ほかにて放送を予定の異色のサンタクロース・ヒーローアクション『SANDA』。第1話のあらすじと先行カットが公開された。また、主人公・三田一重とサンタクロースを演じた、村瀬歩と東地宏樹によるオフィシャル対談も到着した。『SANDA』は、「マンガ大賞2018」大賞にはじまり、主要マンガ賞4冠など、数々の賞を総なめにした『BEASTARS』の板垣巴留による漫画作品。