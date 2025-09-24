ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > オードリー春日、ロケで一般人に撮られるのは「万引きと一緒」 春日俊彰 佐久間宣行 伊集院光 エンタメ・芸能ニュース デイリースポーツ オードリー春日、ロケで一般人に撮られるのは「万引きと一緒」 2025年9月24日 10時53分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 春日俊彰が深夜の番組で、ロケで一般人に写真を撮られる行為について語った 「許せないですね。万引きと一緒」「『何かくれよ！』と思いますよ」と言及 「撮られるだけ撮られて、搾取されて」と持論を展開した 記事を読む おすすめ記事 伝説の昼ドラ女優・小沢真珠、雰囲気ガラリの最新姿 ノースリ姿が「綺麗で可愛くて最高」 2025年9月23日 13時25分 地声の低い私が“アイドル声”で歌った日――「紫陽花は降らない」花谷杏菜がこの夏、つかんだ自信 2025年9月23日 11時0分 柴田理恵 憧れの大女優明かす「かっこいい。空気が動く」 高3時に観劇し衝撃「物凄くて」上京決意 2025年9月17日 16時34分 「色気やっば」松島聡、色気あふれる浴衣姿披露！ 篠塚大輝・NOSUKEとの2ショットも公開「うちゅくちい」 2025年9月17日 15時5分 隆の勝が１０日目で勝ち越し 場所後の部屋の元大関・貴景勝の引退相撲を前に「花を添えられたかな」 2025年9月23日 20時23分