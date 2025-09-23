『【あんぱん】朝ドラ ９月２４日水曜日のあらすじネタバレ 第２６週・最終週 第１２８話 感想考察 NHK ストーリー 伏線回収 結末最終回予想 アンパンマン』の動画内で、朝ドラ考察系YouTuberのトケルさんが、NHK連続テレビ小説『アンパン』の最終週の展開や、アンパンマンの誕生秘話、登場キャラクターのヤギとランコの行く末について、自身の予想と考察を交えながら熱く語った。 トケルさんはまず、火曜日