ドイツ・ベルリンで9月5日に開幕した大型エレクトロニクスショー「IFA 2025」にて、AcerはCopilot+ PCを含む多数の新製品を発表、同社ブースで展示した。ここでは注目の最新Copilot+ PC 2製品「Acer TravelMate X4 14 AI」および「Acer Swift Air 16」を紹介しよう。IFA 2025のAcerブースビジネス利用しやすい14型Copilot+ PC「Acer TravelMate X4 14 AI」はCore Ultra 200Vシリーズを搭載したビジネスノートPC。プロセッサ単体で