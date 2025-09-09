サーティワンから、サンリオの男の子キャラクターユニット「はぴだんぶい」との初コラボケーキが登場♡9月12日（金）より数量限定発売の「はぴだんぶい パレット６」は、6人のキャラクターそれぞれをイメージした人気フレーバーを一度に楽しめるアイスクリームケーキです。カラフルなチョコプレートや大小さまざまなホイップクリームで、遊び心あふれるデ