「いい雰囲気だったのに、キスされなかった…やっぱり脈なし？」そんな風に落ち込んだ経験、ありませんか？でも実はそれ、逆に“本気のサイン”かも知れません。本命の女性に対して、男性はびっくりするくらい慎重になるんです。そこで今回は、キスを避ける男性心理について解説します。「軽い男」に見られたくない本気で好きな女性にこそ、男性は「遊び目的だと思われたくない」という気持ちが働きます。初期段階で急に距離を縮め