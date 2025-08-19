ファーストチョイスはどちらにすべきか。併用の道はあるのか。プレミアリーグのレジェンドたちの間で議論が白熱している。現地８月17日に開催されたプレミアリーグ第１節で、ミケル・アルテタ監督が率いるアーセナルが、マンチェスター・ユナイテッドと敵地で対戦。13分にCKからリッカルド・カラフィオーリが奪ったゴールを粘り強く守り切り、１−０で白星発進を飾った。この一戦でCFを担ったのは、スポルティング在籍２年で