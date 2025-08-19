テゲバジャーロ宮崎は19日、カターレ富山のFW武颯(30)が期限付き移籍で加入することを発表した。武はFC大阪に在籍していた昨季途中にも宮崎へ期限付き移籍。加入後は契約の関係で出場できなかったFC大阪戦を除く全試合でプレーし、8ゴール2アシストの活躍を見せた。今季から富山へ完全移籍し、ここまでJ2リーグ戦19試合で2得点、ルヴァンカップ2試合で1得点、天皇杯3試合で1得点を挙げている。J2昇格プレーオフ出場圏内の5