【ソウル＝仲川高志】韓国の聯合ニュースなどは１３日未明、特別検察官が尹錫悦（ユンソンニョル）前大統領の妻、金建希（キムゴンヒ）氏を逮捕したと報じた。韓国で大統領経験者の妻が逮捕されるのは初めて。ソウル中央地裁が１２日深夜、不正に株価操作に関与した疑惑を巡り、資本市場法違反の疑いで逮捕状を発付した。特検は金氏を巡り、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）側からカンボジアでの事業に便宜を図るよう依頼さ