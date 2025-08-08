『ドラゴンボール』を題材にした「一番くじ ドラゴンボール ASSEMBLE COLLECTION 〜孫悟空少年期編〜」が、8月9日（土）から、「ローソン」や「一番くじ公式ショップ」、「一番くじONLINE」などで順次発売される。【写真】亀仙人や牛魔王も！景品のフィギュア＆アクリルスタンド一覧■フィギュアは全24種今回発売される「一番くじ ドラゴンボール ASSEMBLE COLLECTION 〜孫悟空少年期編〜」は、フィギュアやアクリルスタンド