芸能界随一の有名夫婦、木村拓哉と工藤静香の長女・Cocomiの“告白”が物議を醸している。《等身大パネルとも一緒に撮りたいと騒いでたまゆオタクです。無かった。買っちゃったるんたるんた》11月7日、Cocomiは自身のInstagramで、バレー界で圧倒的な人気を誇る兄妹・石川祐希選手と妹の真佑選手の広告を指差して、カメラ目線を向ける写真を投稿。「10月からメガネブランド『Zoff』のCMに起用されている石川兄弟の写真を撮り