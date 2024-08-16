人気お笑いコンビ「おかずクラブ」公式インスタグラムが2024年8月13日、同メンバー・ゆいPさんとオカリナさんが、人気キャラクター「おぱんちゅうさぎ」らのコスプレをした姿を公開した。「おぱんちゅうさぎ」と「んぽちゃむ」公開されたのは、白パンツを履いたピンク色のうさぎ「おぱんちゅうさぎ」とヨーグルトの妖精「んぽちゃむ」に扮した、おかずクラブ2人の姿だ。いずれのキャラもイラストレーター「可哀想に！」さんが手が