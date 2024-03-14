デヴィ夫人が「文春砲」に反撃した。代表理事を務めていた慈善団体『アミチエジャポン』の資金を持ち逃げし、ほかの理事とトラブルになっているなどと報じられたことに対し、【写真】60年前のデヴィ夫人の若かりし頃が美しすぎる《事実無根であるほか（略）断定的な表現で私を貶めようとするものであり、極めて悪質と申し上げざるを得ません》と、SNSで説明。名誉毀損などの罪で刑事告訴した、と明かした。さらに、《著名人の