ちゅうぎんインフィニティファンド3号による「ピクシーダストテクノロジーズ株式会社」に対する投資実行

株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ

ちゅうぎんキャピタルパートナーズ（岡山市 代表取締役 岡田 浩幸）は、スタートアップ企業を出資対象とする「ちゅうぎんインフィニティファンド3号」にてピクシーダストテクノロジーズ株式会社（東京都中央区 代表取締役 落合 陽一、村上 泰一郎 以下「ピクシーダストテクノロジーズ」）の第三者割当増資を引受けました。

ピクシーダストテクノロジーズは、音や光などの波動を制御する独自技術を基盤に、人の知覚や空間のあり方に新たな価値を創出する先端テクノロジー企業です。大学の研究成果をもとに、ヘルスケア、空間デザイン、コミュニケーション領域などにおいて、人の体験そのものを変える新たなソリューションの実現に取組んでいます。

これらの技術は、人の認知や行動に直接働きかける可能性を有しており、これまで見えなかった課題の解決や、新たな産業の創出につながることが期待されています。

ちゅうぎんフィナンシャルグループは、本出資を通じて、ピクシーダストテクノロジーズが有する先端技術の社会実装の進展に注目し、地域の大学や研究機関が有する技術シーズの社会実装を高める連携も視野に入れながら、その成長を後押ししてまいります。また、先端テクノロジー分野に関する知見の蓄積を図るとともに、将来的には地域の医療・介護、観光、まちづくりといった分野での活用可能性を見据え、地域社会に新たな価値をもたらす取組みへとつなげてまいります。

１．投資案件の概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/166651/table/122_1_0c180b025d7cb6eb3f8e8bc8454de780.jpg?v=202605190251 ]

【ピクシーダストテクノロジーズ株式会社 代表取締役 村上氏からのコメント】

この度、地域に根差した強固なネットワークを持つちゅうぎんキャピタルパートナーズ様をパートナーとして迎えられることを、大変心強く、光栄に思います。

現在、ピクシーダストテクノロジーズは研究成果を社会へ解き放ち、事業を本格的に加速させる局面にあります 。今回の提携により、地域の産業や生活に深く寄り添うちゅうぎんフィナンシャルグループ様と共に、当社の「波動制御技術」を医療・介護や観光といった実社会の課題へ実装し、地域社会を連続的にアップデートしていけると確信しています 。

両社のシナジーによって、物理世界とデジタルが高度に融合する未来を地域から実装し、地域の、そして日本の社会課題の解決の一助となることを目指していきます。

【主要プロダクト_サービスサイト】

- 超音波研究から生まれた家庭用スカルプケアデバイスSonoRepro :https://sonorepro.com/- ガンマ波サウンドで脳を鍛える、音で新しい健康習慣を提案するサウンドケアデバイスkikippa :https://www.shionogi-hc.co.jp/kikippa.html- 会話をリアルタイムで視覚化し聞こえの違いを超えるコミュニケーション支援サービスVUEVO :https://vuevo.net/VUEVO Display :https://product.vuevo.net/lp_display- 音響メタマテリアル技術を応用した独自の吸音パネルと遮音材iwasemi :https://iwasemi.com/- 建設業界向け配筋検査支援サービスTOTTARROW :https://tottarrow.com/

２．「ちゅうぎんインフィニティファンド3号」の概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/166651/table/122_2_8bfbefa62042fd8492d7dcd33d5c0c42.jpg?v=202605190251 ]

株式会社 ちゅうぎんフィナンシャルグループ

電話番号：０８６-２２３-３１１０

広報センター 岡嶋（内線２２５５）