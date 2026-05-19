【究極のセルフケア家電が、ふるさと納税「さとふる」に初登場！】元MTGのBEAUTYブランド統括経験者が立上げ創業のブランド...「究極のセルフケア家電」が、 ふるさと納税「さとふる」に初登場！

株式会社KALOS BEAUTY TECHNOLOGY

株式会社KALOS BEAUTY TECHNOLOGY（本社：東京都千代田区／代表取締役：高田 栄和）は、先般 2026 年4月17日（金）より、ふるさと納税ポータルサイト「さとふる」にて、自社美容・健康製品の掲載 および寄付受付を開始いたしました。

本件は、当社として初となるふるさと納税への参入であり、美容・健康製品を中心とした新たな販路展開となります。

食品・地方特産品が主流だった返礼品市場において、美容家電や健康機器などの“セルフケア需要”に着目した新たな取り組みとして、注目を集めています。

◆ 「4つのポイント」

１. 千代田区の製造業としてふるさと納税へ「初」参入

→ 地方特産品一辺倒の市場に都心テックが風⽳

２.元シャープ（世界初カメラ付き携帯開発者） × 元MTGのBEAUTYブランド統括経験者が創業

→「家電/理美容のプロ集団」

３. 保有特許68件を誇る技術ベンチャー

→ 美容×健康×快適性を高次元で融合しているブランド

４. 孫正義氏長女が代表を務める企業 BOLD社からの出資

→注目テックベンチャー ブランド

1. 「千代田区×製造業×ふるさと納税」…意外性の組み合わせ

ふるさと納税の返礼品は、これまで地方の食品・工芸品が主流でした。しかし近年、コロナ禍以降の 《おうち美容》定着・物価高による実用品志向・美容サロン代替ニーズの高まりを背景に、美容家電や 健康器具を選ぶ寄付者が急増。市場は明確に「美容・健康カテゴリー」へシフトしています。

その潮流を先取りする形で参入したのが、千代田区に本社を置く都心型スタートアップの当社です。都心オフィス街の千代田区で「製造業」として認定された同社が、返礼品市場に初登場することで、「ふるさと 納税制度の多様化・市場構造の転換」を象徴することになります。

2. 「美容家電業界の仕掛け人」が集結―代表のキャリアと技術力のブランド

代表の高田栄和は、1986年よりシャープ株式会社に28年間在籍。

在籍中には「世界初のカメラ付き携帯電話（J-SH04）」用カメラの企画に携わり、同分野で世界シェアNo.1を達成しました。

その後、美容ブランド事業を展開するMTGにてBEAUTYブランド統括として、ドライヤー・ヘアアイロン・美容機器などの企画・開発を統括。

2019 年に設立したKALOS社は、遠⾚外線・EMS・温熱制御・微弱電流・センシング・静電技術など 多岐にわたる分野で、保有特記68件・申請中2件を誇る技術ベンチャー。大手メーカー出身者が 「スピードと自由度」を武器に、サロン品質のケアを自宅で実現する製品を送り出しています。

3. 孫正義氏長女・川名麻耶氏が代表のBOLD社が出資―その意味と将来性

2025 年11月、アフリブランド「TEECHI」を運営する株式会社BOLD（本社：渋谷区／代表： 川名麻耶・海部洋）がKALOS社へ第三者割当増資を実施。川名麻耶氏はソフトバンクグループ 創業者・孫正義氏の長女として知られ、ファッション×テクノロジーの新産業創出を推進する企業家です。

当社の美容・健康・生活領域で培った独自の特許技術群が、次の市場「スマートウェア（⾐服×テクノロジ ー）」を切り開く技術基盤として高く評価して頂いております。

4. 返礼品ラインナップ ― 体験型・タイパ美容の最前線

ー■主な掲載製品...参考画像は、下記ダウンロードにてご参考くださいー

※製品画像ダウンロードURL：https://drive.google.com/drive/folders/1YmnQRVtsBC7PKAxzOyYdj6oAuW-Yzhv6?usp=sharing

■主な掲載製品

■ 美容家電

Dr.Beau KAZE nice Dryer Premium

・Dr.Beau KAZE nice Dryer Premium

テラヘルツ波搭載。速乾×髪質ケアをプロ仕様で実現。

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1726789

■ 美容機器

Dr.Beau Mask de kirei（マスクデキレイ）

・Dr.Beau Mask de kirei（マスクデキレイ）

ハンズフリーで本格EMS。「ながら美容」の新提案。

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1726781

Dr.Beau Beau-te（ビューテ）

・Dr.Beau Beau-te（ビューテ）

全顔EMS×温熱ケア。毎日手軽に続けられる美容機器。

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1726780

■ 目元ケア機器

Grace eye（スタイリッシュシルバー）

・Grace eye（スタイリッシュシルバー）

目元をやさしくケアするアイケア機器。

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1726777

Grace eye（クラシックピンク）

・Grace eye（クラシックピンク）

目元をやさしくケアするアイケア機器。

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1726778

■ エアクッション製品

肩楽クッション

・肩楽クッション

肩にかかる圧力を分散し、肩への負担を軽減。

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1726785

軽っと!楽クッション

・軽っと!楽クッション

毎日の買い物や通勤を、もっと軽く快適に。

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1726782

3Dオートエアクッション

・3Dオートエアクッション

空気圧自動調整機能搭載。

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1726783

3Dエアクッション

・3Dエアクッション

3Dエアセル構造により体圧を分散。

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1726784

※掲載サイト：さとふる

https://www.satofull.jp(https://www.satofull.jp/)

※掲載開始：2026年4月17日（金）～

5. 想定される取材テーマ例

―「ふるさと納税で美容家電が買える時代」―食品一強からの転換を象徴へ

―「節税しながら自分磨き」―タイパ・コスパを重視する現代人のリアルへ寄与

―「おうちで美容サロン」― EMS・テラヘルツ波・マイクロカレントの最新テクノロジー体験レポ

―「デスクワーク女子のQOL革命」―肩こり・目元ケア・髮質改善を一気に解決

※製品貸出・取材対応も可能です。

■ 今後の展開

KALOS BEAUTY TECHNOLOGYの製品は、「忙しい現代人でも、自宅で簡単に継続できるセルフケア」をコンセプトに開発されています。

EMS技術を活用した美容機器や、身体への負担軽減を追求したクッションシリーズなど、美容・健康・快適性を融合した製品を展開しています。

今後も、ふるさと納税を通じてより多くの方へ製品を届けるとともに、美容・健康分野における新たな価値創出を推進してまいります。

また、地域との連携を強化しながら、日本発の美容健康テクノロジーブランドとして国内外への展開を目指します。

株式会社KALOS BEAUTY TECHNOLOGY

株式会社KALOS BEAUTY TECHNOLOGYは、元シャープ・元MTG出身の代表高田が立ち上げた美容健康機器メーカーです。

美容家電・健康機器・生活快適製品を中心に、「不便を便利に変える」をテーマとした製品開発を行っています。

※なお、当社商品およびサービスは、株式会社MTGおよび同社ブランドとは関係ございません。

■会社概要

会社名：株式会社KALOS BEAUTY TECHNOLOGY

所在地：東京都千代田区外神田6-14-9 秋葉原MFビル28号館7階

代表取締役：高田 栄和

設立：2017年11月

事業内容：美容・健康・生活家電の研究開発および製造販売

URL：https://kalos-beauty.co.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社KALOS BEAUTY TECHNOLOGY 広報担当

E-mail：info@kalosbt.jp

Web：https://kalos-beauty.co.jp/

掲載サイト：さとふる

https://www.satofull.jp/