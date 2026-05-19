“魚粉×濃厚ダレ”の中毒系サウナ飯！SPA-HERBS人気シリーズの第10弾『魚介旨ダレの特製つけ麺』登場！

株式会社BESTHERBS

株式会社BEST HERBS(https://www.best-herbs.jp/)（代表取締役社長:塚田正之）が運営する美楽温泉SPA-HERBS(https://spa-herbs.jp/)内、Live Kitchen美楽亭(https://spa-herbs.jp/meal/restaurant.html)では人気シリーズ、オリジナルサウナ飯の第10弾として、『魚介旨ダレの特製つけ麺』を5月22日（金）より販売を開始いたします。

Live Kitchen美楽亭は、ニフティ温泉年間ランキング2025において、食事が美味しい温浴施設部門で3年連続で1位を受賞いたしました。

サウナ飯第10弾 魚介旨ダレの特性つけ麺（税込1,408円）

本商品は、うまみを引き出す“炒め”の工程に魚粉とカラメルを加えることで、濃厚でコク深い味わいのタレに仕上げました。魚介の力強いうまみと香ばしさが絡み合う、インパクトのある一杯です。サウナ後でもしっかりと食べ応えを感じられる、クセになる“サウナ飯”となっています。

クセになる“サウナ飯”

麺に絡む濃厚タレ

スープ割の提供は無し。

料金別追加オプションメニューあり

美楽温泉 SPA-HERBS（びらくおんせん スパハーブス）

ニフティ温泉年間ランキング2025にて全国総合ランキング1位を受賞6年連続での1位、史上初6連覇を達成いたしました。また、食事が美味しい温浴施設部門でも3年連続で1位を受賞いたしました。

住所：埼⽟県さいたま市北区植⽵町1-816-8

Tel：048-669-6626 営業時間：9:00～25:00

HP：https://spa-herbs.jp(https://spa-herbs.jp/) SNS： Instagram(https://www.instagram.com/spaherbs0520?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==) X(https://x.com/spaherbs0503?s=20)

報道関係からのお問い合わせ

株式会社BEST HERBS 広報

〒162-0064 新宿区市ヶ谷仲之町 3-5

email: bh-pr@best-herbs.jp HP: https://www.best-herbs.jp/