【ダッキーダック】初夏の陽気にぴったりの新メニュー

東和フードサービス株式会社

「椿屋珈琲」などを展開する東和フードサービス株式会社（本社：東京都港区／代表取締役社長CEO：岸野 誠人）は、ホームメイドケーキにこだわった「ダッキーダック」にて、初夏の息吹を感じる期間限定メニューを2026年5月15日（金）より販売いたします。

新緑のエネルギーを感じる、五感を刺激する彩り豊かなメニューをお召し上がりください。

新緑フェア

【販売期間】

2026年5月15日（金）～6月18日（木）予定

【販売店舗】

「ダッキーダック」「EggEggキッチン」「Cheese Egg Garden」

※店舗検索はこちらから

https://www.towafood-net.co.jp/shop/store/

※各商品の価格はセット価格を表記しています。

新緑を彩る期間限定メニュー

◆フレッシュフルティカトマトと厚切りベーコンのトマトソース 1,700円（税込）～

通常トマトの約2倍のリコピンを含むフルティカトマト。まるでフルーツのような濃厚な甘みとコクをもつフレッシュなフルティカトマトと、ベーコンの旨みがトマトソースと相まって絶妙な味わいに。

旬の栄養を凝縮したエネルギーが満ちる一品です。

◆パルミジャーノチーズとローストチキンのバジルクリームソース 1,780円（税込）～

国産のフレッシュなバジルを使用した自社製のバジルソースは、新緑の風に包まれるような、爽やかな香りと風味がたまりません。

ふんわりと削ったパルミジャーノチーズとお召し上がりください。

◆ぷりぷり海老と博多明太子の特製クリームソース 1,780円（税込）～

口の中で弾ける食感と豊かな風味を楽しめる博多明太子がクリームと絶妙に調和した、新緑に映える鮮やかなピンクのクリームソース。

濃厚なコクを感じさせながらも、驚くほど軽やかな後味。新緑の清々しさにふさわしい、なめらかで洗練された口どけのバランスを追求しました。

◆国産 紅ずわい蟹とえびのオマールソース 1,730円（税込）～

オマールの豊かな香りと美味しさが溶け出した特製ソースと紅ずわい蟹、えびが織りなす格別な味わい。濃厚な魚介の旨みが絡む、もちもち食感の生パスタをお楽しみください。

【公式ホームページ】

https://www.towafood-net.co.jp/

【ダッキーダック Instagram】

https://www.instagram.com/ducky_duck_official

【ダッキーダック X】

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