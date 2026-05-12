フォーム営業自動化ツールListers form新機能追加のお知らせ

株式会社Lister

株式会社Lister（本社：東京都港区、代表取締役：永良慶太）は、提供するフォーム営業自動化ツール「Listers form(https://lister.jp/form/)」および「Listers form EX(https://db.lister.jp/ex/)」の送信実行結果を確認できるレポートダッシュボードを新たに提供開始いたしました。

Listers form送信結果レポートダッシュボード

本ダッシュボードにより、これまでスプレッドシート等で別途管理されていた実行結果を、ダッシュボード上で一元管理できるようになります。

サンプルデータをご用意しておりますので、下記URLよりご確認ください。

https://db.lister.jp/dashboard/demo

あわせて「未送信URLのコピー」「送信成功URLのコピー」機能も同時リリースしており、途中から再開したい場合や2週目以降の送信時にも便利にご活用いただけます。

・未送信URLのコピーとは？

送信を途中で止めて続きから再開する際に便利な機能です。

未送信のURLだけがコピーされるので、重複送信される心配もありません。

・送信成功URLのコピーとは？

過去の送信実績から成功済みURLのみを抽出できます。

2週目以降の送信時に活用することで、無効な送信先を除外した効率的なリスト運用が可能になります。

今後とも弊社サービスをよろしくお願いいたします。

■ 対象サービス

・Listers form：https://lister.jp/f/

・Listers form EX：https://db.lister.jp/ex

■ 株式会社Listerについて

会社名：株式会社Lister

所在地：東京都港区港南2-16-4 品川グランドセントラルタワー8F

代表者：永良慶太

URL：https://lister.jp/

事業内容：

・問い合わせフォーム営業自動化ツール Listers form EX https://db.lister.jp/ex/

・問い合わせフォーム営業自動化ツール Listers form https://lister.jp/form/

・営業リストを購入できるマーケットプレイス Listers https://lister.jp/

・顧客ごとに最適な営業文面を自動生成 セールスGPT https://sales-gpt.app/

・広告出稿企業データベース https://lister.jp/adslist/

■ 本件に関するお問い合わせ

cs@lister.jp