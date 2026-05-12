フォーム営業自動化ツールListers form新機能追加のお知らせ
株式会社Lister（本社：東京都港区、代表取締役：永良慶太）は、提供するフォーム営業自動化ツール「Listers form(https://lister.jp/form/)」および「Listers form EX(https://db.lister.jp/ex/)」の送信実行結果を確認できるレポートダッシュボードを新たに提供開始いたしました。
Listers form送信結果レポートダッシュボード
本ダッシュボードにより、これまでスプレッドシート等で別途管理されていた実行結果を、ダッシュボード上で一元管理できるようになります。
サンプルデータをご用意しておりますので、下記URLよりご確認ください。
https://db.lister.jp/dashboard/demo
あわせて「未送信URLのコピー」「送信成功URLのコピー」機能も同時リリースしており、途中から再開したい場合や2週目以降の送信時にも便利にご活用いただけます。
・未送信URLのコピーとは？
送信を途中で止めて続きから再開する際に便利な機能です。
未送信のURLだけがコピーされるので、重複送信される心配もありません。
・送信成功URLのコピーとは？
過去の送信実績から成功済みURLのみを抽出できます。
2週目以降の送信時に活用することで、無効な送信先を除外した効率的なリスト運用が可能になります。
今後とも弊社サービスをよろしくお願いいたします。
■ 対象サービス
・Listers form：https://lister.jp/f/
・Listers form EX：https://db.lister.jp/ex
■ 株式会社Listerについて
会社名：株式会社Lister
所在地：東京都港区港南2-16-4 品川グランドセントラルタワー8F
代表者：永良慶太
URL：https://lister.jp/
事業内容：
・問い合わせフォーム営業自動化ツール Listers form EX https://db.lister.jp/ex/
・問い合わせフォーム営業自動化ツール Listers form https://lister.jp/form/
・営業リストを購入できるマーケットプレイス Listers https://lister.jp/
・顧客ごとに最適な営業文面を自動生成 セールスGPT https://sales-gpt.app/
・広告出稿企業データベース https://lister.jp/adslist/
■ 本件に関するお問い合わせ
cs@lister.jp