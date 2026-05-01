『ガールズ＆パンツァー 最終章』ガルパンの世界観を具現化した汎用防寒仕様『ミリタリージャケット』、5/10(日)までGW送料無料キャンペーン実施のお知らせ【AnotherAngle】

株式会社クリアブルー

2026年でTVアニメ放送から14年となり、最新話の上映が待ち望まれている大人気アニメ『ガールズ＆パンツァー 最終章』の世界観を具現化した、日常での普段使いができるガルパンアパレルシリーズを、“二次元のキャラクターをもっと身近に感じる”ことをコンセプトにハイクオリティなキャラクターグッズを手掛けている「AnotherAngle」と、二次元コンテンツの企画・製作・監修等を行っている

「モエーション株式会社」がタッグを組み、これまで長袖シャツ・半袖シャツ・手袋・ブルゾン・ボディバッグ・3WAYバッグ・トートバッグ等を定期的にリリースして参りましたが、お陰様でキャラクターアパレルとしては異例とも言えるシリーズ累計約3万点以上を販売している大ヒット商品となっております。

このようにご好評をいただいているAnotherAngleガルパンアパレルシリーズでございますが、ガルパンファンの皆様にもっと愉しんで、そして、いつも身に着けていただきたいと思い、汎用防寒仕様『ミリタリージャケット』全10種を昨年冬に販売いたしましたが、ゴールデンウィーク期間中の特別施策として『ミリタリージャケット』の在庫品、またはガルパン関連のセール品をご注文いただきますと送料無料となる「日本全国どこでも送料無料キャンペーン」を実施することに決定いたしました。

【キャンペーン期間】5月10日(日)までのご注文で日本全国どこでも送料無料!!

■『ガールズ＆パンツァー 最終章 ミリタリージャケット』紹介

『ガールズ＆パンツァー 最終章 ミリタリージャケット』は、ガルパンアパレルシリーズの“日常で違和感なく使用できる”というコンセプトはそのままに、ご要望の多かったミリタリーイメージを盛り込みつつ普段使いできる男女兼用のデザインと、ファンの方ならガルパンのアパレルであることが一目で分かるディティールの両立にこだわって、各高校のパンツァージャケット全10種をミリタリー風ジャケットとしてアレンジング。

劇中のイメージを残しながらもジーンズやスラックス、スカートなどにも合わせやすいフォルムを極限まで追求いたしました。

ガールズ＆パンツァー 最終章 ミリタリージャケット全10種

昼夜の寒暖差が大きい大洗の気候にも対応できるよう重ね着を前提としたライトアウターとなっており、風を通しにくい比翼仕立ての前立てに加え、首元の防寒性を高めたいときには襟を立ててチンストラップで留めることもでき、また、袖口には2段階調整が可能なボタンを設けていますので、隙間を絞ることで冷気の侵入を防ぐ工夫も施されています。

さらに4つのボタン付きフラップポケット、2つのハンドウォームポケット、1つの袖ポケット、そしてジャケット内側にも2つの内ポケットを備えており、財布やスマホ・小物などをスマートに収納できる高い機能性も実現しています。

襟を立ててチンストラップ留めも可能高精細に仕上げた校章ワッペンボタン付きフラップポケット胸元×2ボタン付きフラップポケット脇下×2ハンドウォームポケット×2ジャケット内ポケット×2

もちろん、すべてのミリタリージャケットは権利元・バンダイナムコフィルムワークス様の完全監修。

高精細に仕上げた校章ワッペンや各所に施された刺繍、高校ごとに異なる配色のフロントシングルファスナーに至るまで今まで同様、細部にまでこだわり抜いて作り込み、また、襟元や脇にゆとりを持たせた構造により動きやすさと快適な着心地をも両立した、秋口から初冬にかけて最適な汎用防寒仕様ジャケットとなっていますので、ガルパンの世界を日常の中で身にまとうことができる、まさに実用性とファンアイテムとしての魅力を兼ね備えた“高品質なキャラクターアパレル”となっています。

■ガールズ＆パンツァー 最終章 ミリタリージャケット全10種

■共通商品仕様

TYPE：大洗女子学園TYPE：大洗女子学園(左)TYPE：大洗女子学園(右)TYPE：大洗女子学園(背面)TYPE：大洗女子学園(内側)TYPE：大洗女子学園(襟立て)TYPE：聖グロリアーナ女学院TYPE：サンダース大付属TYPE：アンツィオ高校TYPE：プラウダ高校TYPE：黒森峰女学園TYPE：知波単学園TYPE：継続高校TYPE：大学選抜TYPE：BC自由学園

【素材】大洗女子学園/聖グロリアーナ女学院/プラウダ高校/BC自由学園

・表地：ポリエステル65%+綿35%

・裏地：ポリエステル100%

【素材】黒森峰女学園/サンダース大学付属高校/アンツィオ高校/知波単学園/継続高校/大学選抜

・表地：綿100%

・裏地：ポリエステル100%

【仕様】

・ボタン付きフラップポケット×4

・ハンドウォームポケット×2

・袖ポケット×1

・ジャケット内ポケット×2

・フロントシングルファスナー(高校毎に専用配色)

【サイズ】※サイズ表記は目安となります。

・M：身丈 71cm / 身幅 52cm / 肩幅 47cm / 袖丈 58.5cm

・L：身丈 74cm / 身幅 56cm / 肩幅 50cm / 袖丈 59.5cm

・XL：身丈 76.5cm / 身幅 60cm / 肩幅 53cm / 袖丈 60.5cm

・XXL：身丈 79cm / 身幅 68cm / 肩幅 57cm / 袖丈 62cm

■共通商品情報

・ブランド名：AnotherAngle

・キャンペーン期間：5月10日(日)まで

・価格：16,300円(税抜)/17,930円(税込)

・AA公式通販URL：https://another-angle.stores.jp/

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※商品の素材や仕様等は予告なく変更となる場合がございます。

(C)GIRLS und PANZER Finale Projekt

■AnotherAngleとは？

AnotherAngleは、

“二次元のキャラクターをもっと身近に感じる”ことをコンセプトに、生地・縫製等にとことんまでこだわり既存のキャラクターアパレルとは一線を画した高い品質と、日常での普段使いができるデザインを目指した、キャラクターグッズの実用性を追求しているブランドです。

■本商品に関する詳しい情報や追加情報は公式サイト、及び下記Xをご確認ください。

▼X(旧Twitter)

AnotherAngle公式X(＠AA_AnotherAngle)

▼公式サイト

https://www.a-angle.net/

https://another-angle.stores.jp/