【工務店WEB担当者必見】アクセス・問合せ約3倍！ホームページで成果を出す工務店のWEB戦略＆接客プロセス公開ツアー

一般社団法人住宅建築WEB担当者育成協会

一般社団法人 住宅建築WEB担当者育成協会（事務局：茨城県つくばみらい市、代表理事：平野雄介、以下「WEB担協会」）は、全国の工務店や住宅会社の経営者・WEB担当者を対象とした「入沢工務店 現場視察ツアー in 山梨」を、2026年5月29日（金）に開催いたします。

小商圏で勝てる新たな集客モデルとWEB集客のリアルを「学ぶ」現場視察ツアー

人口約6.5万人の商圏で、月間WEBアクセス数を4,000アクセスから13,000アクセス超、お問合せ数を月5件から13件超へ。



山梨県笛吹市の入沢工務店は、過去3年半のWEBマーケティング施策により、地方工務店共通の集客課題を独自のアプローチで突破してきました。



特筆すべきは、問合せの約25%が「移住」「二拠点居住」を検討する県外層であること。

地元客にとどまらず、広域から顧客を集める仕組みづくりに成功しています。



本ツアーでは、これらの実績を支えるWEB集客施策と接客プロセスを現地で公開します。

同様の商圏で集客に課題を抱える地方工務店にとって、自社の打ち手を見直すヒントとなる機会です。

モデルハウス視察と代表・WEB担当者の生トークでWEB集客のヒントを

【1】入沢工務店モデルハウス視察（13:00～13:40）

山梨県初登場となる「チェックハウス＋平屋モデルハウス」を見学します。

集客の入口として機能するモデルハウスの実際の活用方法や空間づくりを視察します。

【2】小商圏を勝ち抜く経営戦略とWEB集客の実践セッション（14:20～17:10）

＜セッション1＞

登壇：入沢工務店/代表 小林氏

小商圏における安定受注戦略や不動産事業への参入、組織づくりに関する実例を紹介します。

＜セッション２＞

登壇：入沢工務店/WEB担当者 小林小百合氏

WEB施策導入前→取り組んだ施策→成果の変化をビフォーアフター形式でリアルに解説します。

SEO・MEO・リスティング・SNS活用・移住属性へのアプローチなど具体的な行動がわかるセミナーです。

＜セッション3＞

小林小百合氏 × ウェブ担協会代表理事であり、株式会社ミライスタイル代表でもある平野による対談形式で、WEB施策の導入プロセス・成果・ブランディングまでさらに深掘りします。

「入沢工務店 現場視察ツアー」開催概要

・イベント名： WEB担協会「入沢工務店様 現場視察ツアー in 山梨」

・開催日時： 2026年5月29日（金） 13:00～17:30

・開催場所： 山梨県笛吹市（リアルのみ開催）

・参加対象： 設計事務所、工務店、ビルダー、BtoB企業等の住宅建築業界の経営者様、WEB担当者様限定

・定員： 25名（1社4名まで）

・参加費：《会員企業》10,000円／名 《非会員企業》30,000円／名 ※非会員企業が当月中に会員になった場合、30,000円／1社をキャッシュバック

・その他： 18:30～20:30にて懇親会を予定（会場・費用は別途ご案内）

【お申し込み方法】

参加予約は、WEB担協会の公式ホームページよりお申し込みください。

※一部商圏が重なる企業様は参加をお断りする場合がございます。

お申し込みURL：https://webtankyokai.net/

団体概要／運営会社

WEB担協会は、工務店や住宅建築関連企業のWEB担当者育成を目的として設立されました。

実際の経験に基づいた会員限定の動画コンテンツ公開、住宅会社向けセミナー、勉強会、視察ツアー、交流会などを開催し、住宅業界のWEB集客力向上を支援しています。

【一般社団法人 住宅建築WEB担当者育成協会】

所在地：〒300-2417 茨城県つくばみらい市富士見が丘2-14-5

代表者：代表理事 平野雄介

事業内容：住宅建築業界のWEB担当育成事業

設立：2025年8月8日

URL：https://webtankyokai.net/

【運営母体：株式会社ミライスタイル】

所在地：〒300-2417 茨城県つくばみらい市富士見が丘2-14-5

代表者：代表取締役社長 平野雄介

事業内容：住宅・建築業界専門のWEBマーケティング事業

設立：2017年12月16日

Tel：029-734-1307

Fax：029-734-1308

URL：https://mirai-style.net/

本件に関するお問い合わせ先

一般社団法人 住宅建築WEB担当者育成協会（運営：株式会社ミライスタイル）

担当：［眞鍋］

TEL：029-734-1307

Email：［info@webtankyokai.net］

株式会社ミライスタイル

設計事務所・工務店向けに、建築関連商品・サービスの企画から事業コンセプトにあったWEB制作と、集客を実現するためのWEB運用を行う「建築業界に特化したWEB担当者」が集まる会社です。



【私たちの役割】商品企画から受注まで、二人三脚で並走するサポート

私たちは単なるWEBサイト制作にとどまらず、お客様の身になって建築の商品企画からともに考えます。WEBアクセスから実際の受注に至るまでの「カスタマージャーニー」全体を設計し、急激に変化するWEB技術に対応しながら、クライアントと二人三脚（並走）で事業を前進させます。



【目指す未来】ホスピタリティで業界をつなぎ、「夢のある場所」へ

私たちがサービスにおいて最も大切にしているのは「おもてなしの精神」です。ホスピタリティの高いチームが経営者のリアルな悩みに親身に寄り添い、共に解決策を見出し、画面の向こう側にいるユーザーへ企業の想いを確実に届けます。

WEBマーケティングの力で人と人との繋がりを生み出し、これからの日本の建築業界がさらに「夢のある魅力的な場所」となるための足がかりを作ってまいります。