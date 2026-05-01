『ガールズバンドクライ』の腕時計の受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『ガールズバンドクライ』の商品の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『ガールズバンドクライ』の商品の受注を4月24（金）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1291?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼腕時計

▽井芹 仁菜

12時の位置にはマイクを入れ、仁菜のオープニング衣装のワッペンを盤面半分に大きくあしらいました。

▽河原木 桃香

12時の位置にギターとピックを入れ、桃香の衣装をイメージした黒とストライプでシックなデザインに仕上げました。

スモールセコンドのメタリックカラーは、桃香のギターのカラーをイメージしており、秒針としての機能を果たします。

▽安和 すばる

10時の位置にドラムスティックを入れ、すばるの衣装をイメージしたチェック柄やスタッズを品よくあしらいました。

▽海老塚 智

12時の位置にキーボードを入れ、智の衣装をイメージし、全体をシルバーでシックにまとめたデザインです。

盤面には、智のキーボードの柄をダイナミックに刻み込みました。

▽ルパ

12時の位置にベースとピックを入れ、ルパの衣装をイメージしたオリエンタルなデザインに仕上げました。

文字盤には3つのスモールダイヤルを配置。左に曜日、右に日付、下部に24時間表示を備え、デザイン性と実用性を兼ね備えた仕様となっております。

文字盤の中央にはトゲナシトゲアリのロゴを配置し、さらに裏面には作品タイトルを深く刻印し、細部までこだわった仕様となっております。

BOXは黒をベースに作品タイトルを銀の箔押しで表現。

時計をそのまま飾っておけるよう、高級感のある仕様となっております。

日常使いからイベントなどの特別な日まで、様々なシーンでご活用ください。

▽価格

各 \9,878(税込)

▽仕様

種類 ：全5種（井芹 仁菜、河原木 桃香、安和 すばる、海老塚 智、ルパ）

仕様 ：クオーツ

防水 ：非防水

原産国：中国

▽材質

ケース（時計本体部分）：合金

ガラス ：ミネラルガラス

バンド ：合皮

▽サイズ

文字盤 ：縦：3.2cm 横：3.2cm

ケース ：縦：3.85cm 横：3.85cm

ベルト幅：1.8cm

手首周り：最小：15cm 最大：20.5cm

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1291?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当： 齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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