グローバル家電ブランドである株式会社TCL JAPAN ELECTRONICS(本社：東京都中央区日本橋本町、代表取締役：蒋 賛)は、AIスマートノート「TCL Note A1 NXTPAPER」を、2026年2月10日11時より応援購入サービス「Makuake」にて先行予約販売を開始しました。

本製品は、「読む・書く・考える」という日常的な知的活動を、より自然に、より快適に行うために開発された新しいデジタルノートです。





メイン画像





プロジェクトページはこちら： https://www.makuake.com/project/tclnotea1/

※プロジェクトは2026年2月10日(火)11時～4月10日(金)22時まで実施中









【Note A1 NXTPAPER】の特徴





■情報過多の時代に、思考を整えるための1台

現代は、情報量の増加により

・集中が続かない

・情報を整理しきれない

といった課題を抱える人が増えています。

Note A1 NXTPAPERは、紙のような視認性と書き心地、そしてAIによる情報整理機能を融合することで、思考と記録をシームレスにつなぎます。





■紙のような視認性を実現する NXTPAPER Pure ディスプレイ





目に優しく、カラフルなディスプレイ





11.5インチのNXTPAPER Pureディスプレイは、120Hzリフレッシュレートと約1,670万色表示に対応。

さらに、3A(アンチグレア／反射防止／指紋防止)クリスタルシールドガラスにより反射やグレアを抑制し、長時間の使用でも目に配慮した表示体験を提供します。TUV認証にも対応し、快適な閲覧・筆記環境を実現しています。





■自然な手書き体験を支える T-Pen Pro





一筆書きも遅れない、紙のような書き心地





8,192段階の筆圧検知と高速レスポンスにより、紙に近い書き味を実現。

さらに、X軸リニアモーターによる繊細な触覚フィードバックにより、自然な筆記感覚を再現します。





■日常業務を支える AIツールボックス





作業効率を上げる、AI機能がずっと無料





Note A1 NXTPAPERは、音声文字起こし、リアルタイム翻訳、AI要約、手書き文字変換など、多様な生産性ツールを搭載。

会議記録や学習、アイデア整理など、日常業務を支援します。

※出荷時搭載AI機能は追加費用なく利用可能です





■インスピレーションスペースによる情報整理





ひらめきを瞬時にストック「インスピレーションスペース」





手書きメモ、Web情報、アイデア断片を一元管理できる「インスピレーションスペース」を搭載。

思考の流れを止めずに情報を整理できます。





■長時間使用に対応するモバイル設計





終日のハードな使用にも応えるタフな設計





約500gの軽量設計と8000mAhバッテリーにより、外出先でも安心して使用可能。

大画面と携帯性を両立しました。









【プロジェクト概要】

プロジェクト名： 紙の質感に、AIの知性を。

フルカラーで思考整理 Note A1 NXTPAPER

実施期間 ： 2026年2月10日(火)11時～4月10日(金)22時

URL ： https://www.makuake.com/project/tclnotea1/









【製品仕様】





製品詳細





【会社概要】

株式会社TCL JAPAN ELECTRONICS

所在地 ：東京都中央区日本橋本町

事業内容：テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、モニター、

タブレット等の製造・販売

特徴 ：160以上の国と地域で事業展開し、Mini LED技術をはじめとする

ディスプレイ・家電テクノロジーで業界をリードする

グローバルブランド。