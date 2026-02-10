AI搭載デジタルノート「TCL Note A1 NXTPAPER」先行予約販売開始！紙のような書き心地とAI機能で思考整理を革新
グローバル家電ブランドである株式会社TCL JAPAN ELECTRONICS(本社：東京都中央区日本橋本町、代表取締役：蒋 賛)は、AIスマートノート「TCL Note A1 NXTPAPER」を、2026年2月10日11時より応援購入サービス「Makuake」にて先行予約販売を開始しました。
本製品は、「読む・書く・考える」という日常的な知的活動を、より自然に、より快適に行うために開発された新しいデジタルノートです。
プロジェクトページはこちら： https://www.makuake.com/project/tclnotea1/
※プロジェクトは2026年2月10日(火)11時～4月10日(金)22時まで実施中
【Note A1 NXTPAPER】の特徴
■情報過多の時代に、思考を整えるための1台
現代は、情報量の増加により
・集中が続かない
・情報を整理しきれない
といった課題を抱える人が増えています。
Note A1 NXTPAPERは、紙のような視認性と書き心地、そしてAIによる情報整理機能を融合することで、思考と記録をシームレスにつなぎます。
■紙のような視認性を実現する NXTPAPER Pure ディスプレイ
目に優しく、カラフルなディスプレイ
11.5インチのNXTPAPER Pureディスプレイは、120Hzリフレッシュレートと約1,670万色表示に対応。
さらに、3A(アンチグレア／反射防止／指紋防止)クリスタルシールドガラスにより反射やグレアを抑制し、長時間の使用でも目に配慮した表示体験を提供します。TUV認証にも対応し、快適な閲覧・筆記環境を実現しています。
■自然な手書き体験を支える T-Pen Pro
一筆書きも遅れない、紙のような書き心地
8,192段階の筆圧検知と高速レスポンスにより、紙に近い書き味を実現。
さらに、X軸リニアモーターによる繊細な触覚フィードバックにより、自然な筆記感覚を再現します。
■日常業務を支える AIツールボックス
作業効率を上げる、AI機能がずっと無料
Note A1 NXTPAPERは、音声文字起こし、リアルタイム翻訳、AI要約、手書き文字変換など、多様な生産性ツールを搭載。
会議記録や学習、アイデア整理など、日常業務を支援します。
※出荷時搭載AI機能は追加費用なく利用可能です
■インスピレーションスペースによる情報整理
ひらめきを瞬時にストック「インスピレーションスペース」
手書きメモ、Web情報、アイデア断片を一元管理できる「インスピレーションスペース」を搭載。
思考の流れを止めずに情報を整理できます。
■長時間使用に対応するモバイル設計
終日のハードな使用にも応えるタフな設計
約500gの軽量設計と8000mAhバッテリーにより、外出先でも安心して使用可能。
大画面と携帯性を両立しました。
【プロジェクト概要】
プロジェクト名： 紙の質感に、AIの知性を。
フルカラーで思考整理 Note A1 NXTPAPER
実施期間 ： 2026年2月10日(火)11時～4月10日(金)22時
URL ： https://www.makuake.com/project/tclnotea1/
【製品仕様】
製品詳細
【会社概要】
株式会社TCL JAPAN ELECTRONICS
所在地 ：東京都中央区日本橋本町
事業内容：テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、モニター、
タブレット等の製造・販売
特徴 ：160以上の国と地域で事業展開し、Mini LED技術をはじめとする
ディスプレイ・家電テクノロジーで業界をリードする
グローバルブランド。