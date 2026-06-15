骨密度測定や体脂肪測定などが無料で体験できる催しが13日、三重県津市で開かれ、多くの人が健康な生活を送るための習慣について理解を深めました。

地域の病院に親しんでもらい、自分自身の健康チェックを気軽に体験できる機会をつくろうと、三重中央医療センターと藤田医科大学七栗記念病院榊原病院が合同で開いているものです。

三重中央医療センターの下村誠院長は「健康や人生の最後の迎え方などを考え、家族で相談してもらうきっかけになれば」と話していました。

会場内には、体脂肪や骨密度、血管年齢の測定ブースのほか、健康面を考慮した食事のアドバイスや、夏野菜をメインとしたレシピを紹介するブースなども並びました。

6回目を迎える今年は、イベントを主催する3つの病院の紹介ブースが新たに設けられ、看護師がそれぞれの特色や地域医療で果たしている役割などを訪れた人たちに説明していました。

榊原病院の鬼塚俊明院長は「多角的な面からアプローチするという点で、合同で開催することに意義がある」と話し、七栗記念病院の大高洋平病院長は「地域に根ざした病院のあり方を地域の皆さんに理解されるよう、日ごろの活動も一緒に行い広げていきたい」と話しました。