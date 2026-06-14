１３日放送のＴＢＳ系「人生最高レストラン」（土曜・午後１１時半）に女優の山口智子（６１）がゲスト出演。１９９５年に結婚した夫の俳優・唐沢寿明（６３）との暮らしについて語った。

ＭＣのお笑いコンビ・極楽とんぼの加藤浩次は、山口が唐沢と今年１月に事務所を立ち上げたことに触れ「唐沢さんとはお話し合いはされたんですか。どんな会社にしていこうみたいな」と質問。

これに山口は「ゼロですね」と即答。「唐沢は根っからの俳優職人だから、それだけを突き詰める昭和のおじさん。私はもっともっといろんなことをやってみたくなっちゃって、あらゆるエンターテインメントの、あらゆる分野からの窓口を作りたいなと」と続けた。

加藤が「じゃあ唐沢さんは何もしないんですか」と尋ねると、「しないですねえ。しないけど、あたしの不得意分野だけはいつもやってくれますよ、税金の振り込みとか。パソコンを使った細かいことは、彼、向いているんですよね」と山口。加藤は「そっち得意なんだ、唐沢さん」と、意外な唐沢の素顔に驚き、「じゃあ２人で立ち上げるのはちょうど合ってて良かったですね」と返した。

山口は「そういう意味で全然真逆で分野が違うから、だからいいのかも。ぶつからないで済むっていうか」と語った。

それに関して「すべてが真逆」と話す山口は「窓を開けよう！と思っても、彼が起きてくると『アレルギー物質入ってくるじゃん』とか言って、シャーっと閉める」と、唐沢と“真逆”の例を挙げ、「暮らしの中でほぼ、たいして合ってないですね」と笑いながら話した。

さらに「よく夫とは旅行はするんですけど、色んなところに行ってきたけど、結局彼は部屋から一歩も出ない。ずっとＹｏｕＴｕｂｅを見てるわけですけど」と告白。加藤に「何のＹｏｕＴｕｂｅ見てるの？」と問われると「大食いの大会とか」と返答。加藤は「唐沢さん、めっちゃおもしろい！」と大爆笑していた。