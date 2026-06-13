国内最大規模の国際音楽賞「ＭＵＳＩＣ ＡＷＡＲＤＳ ＪＡＰＡＮ ２０２６」の授賞式が１３日、東京・ＴＯＹＯＴＡ ＡＲＥＮＡ ＴＯＫＹＯで開催された。アジア版グラミー賞を目指し、昨年新設された日本発の国際音楽賞。Ｐｒｅｍｉｅｒｅ Ｃｅｒｅｍｏｎｙの終了時点では、米津玄師が５冠、Ｍ！ＬＫが４冠、藤井風が３冠を獲得。サカナクション、Ｃｒｅｅｐｙ Ｎｕｔｓ、Ｍｒｓ． ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ、ＨＡＮＡが２冠となっている。

現在トップの米津玄師は、昨年のヒットした劇場版アニメ「チェンソーマン レゼ篇」の主題歌「ＩＲＩＳ ＯＵＴ」で無双。最優秀Ｊ−ＰＯＰ楽曲賞のほか、Ｂｅｓｔ Ｊａｐａｎｅｓｅ Ｓｏｎｇのアジア、ヨーロッパ、北アメリカ、ラテンアメリカの４地域を制覇し、アニメ楽曲の強さを見せつけた。

Ｍ！ＬＫはＴｉｋＴｏｋなどのＳＮＳで流行した「好きすぎて滅！」のヒットで、最優秀バイラル楽曲賞を受賞。カラオケ・オブ・ザ・イヤー：Ｊ−ＰＯＰ部門、家族が選んだベストソング２０２５、最優秀ボーイズアイドルカルチャー楽曲賞の４冠を獲得している。

午後７時半からはＧｒａｎｄ Ｃｅｒｅｍｏｎｙが開催される。どこまで記録を伸ばすか、注目が集まる。